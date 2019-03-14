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Канал Зеленского на Youtube заблокировали

18:23, 14 марта 2019
Выборы 2019
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Youtube-канал Зеленского заблокировали / фото пресс-службы политика

Об этом сообщается в Telegram-канале команды Зеленского.

"Наш ютуб-канал временно заблокирован по неизвестным причинам без предупреждения. Сейчас мы решаем этот вопрос", - говорится в сообщении.

На странице Youtube-канала указано, что он заблокирован "за многочисленные серьезные нарушения Условий использования" видеохостингом.

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"За время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас уже выработался иммунитет на такие вещи. Так что не переживайте, вы успеете посмотреть новый выпуск влога", - отмечают в штабе кандидата.

Как сообщал УНИАН, согласно последним соцопросам, Зеленский продолжает лидировать в рейтинге кандидатов с существенным отрывом.

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Теги: #YouTube#Владимир Зеленский