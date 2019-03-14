Канал Зеленского на Youtube заблокировали

В штабе кандидата отмечают, что канал заблокировали без предупреждения.

Youtube-канал кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского заблокировали.

Об этом сообщается в Telegram-канале команды Зеленского.

"Наш ютуб-канал временно заблокирован по неизвестным причинам без предупреждения. Сейчас мы решаем этот вопрос", - говорится в сообщении.

На странице Youtube-канала указано, что он заблокирован "за многочисленные серьезные нарушения Условий использования" видеохостингом.

"За время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас уже выработался иммунитет на такие вещи. Так что не переживайте, вы успеете посмотреть новый выпуск влога", - отмечают в штабе кандидата.

Как сообщал УНИАН, согласно последним соцопросам, Зеленский продолжает лидировать в рейтинге кандидатов с существенным отрывом.