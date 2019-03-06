Россия использует предвыборную "турбулентность" для спецопераций по подрыву обороны Украины

В Генштабе отмечают значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается повлиять на личный состав ВСУ.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия использует период предвыборной «турбулентности» для проведения комплекса специальных операций по подрыву оборонного потенциала нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

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«Период так называемой предвыборной «турбулентности», в который вошла наша страна, РФ использует для проведения комплекса специальных операций для подрыва оборонного потенциала Украины», - отметил он.

Муженко отметил значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается повлиять на личный состав ВСУ.