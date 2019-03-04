В Кремле обещают "уважать выбор украинцев" на президентских выборах

В то же время, по словам российского премьер-министра, в Москве пока не понимают, с кем в Украине можно будет говорить после президентских выборов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал уважать выбор граждан Украины на президентских выборах 31 марта 2019 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского правительства, об этом он заявил в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии визита в эту страну.

В то же время, по словам премьера РФ, в Москве пока не понимают, с кем в Украине можно будет разговаривать после президентских выборов.

«В Украине идёт жёсткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нём заинтересовано…важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций», - сказал Медведев.

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«Недавние события заставляют подозревать худшее. Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны», - отметил российский премьер.

Он считает, что на старте предвыборного марафона Киев «под надуманными предлогами закрыл избирательные участки в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России».

«Также нарушен порядок наблюдения за ходом голосования», - добавил Медведев.

«Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами – даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. Это серьёзное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать», – ебежден глава правительства РФ.

При этом Медведев объявил, что Россия хочет наладить отношения с Украиной.

«Мы – соседи. У многих российских граждан там живут родственники. Как и у украинцев – в России. У нас общая история и культура. До недавнего времени были взаимовыгодные экономические отношения. Но теперь ситуация очень непростая. Чтобы её изменить, нужны шаги навстречу друг другу. Однако Киев ведёт себя так, что делать какие-то прогнозы сложно», - сказал он.

По его словам, из Киева в наш адрес постоянно звучат «надуманные обвинения».

«Складывается впечатление, что если бы не Россия, то Петру Порошенко, который баллотируется на второй срок, просто не о чем было бы говорить с людьми. Если он не может вести диалог со своим народом, то вряд ли сможет вести переговоры с руководством соседнего государства» - подытожил Медведев.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины и парламентских выборах. За закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине» (№ 9524) проголосовали 232 народных депутата.

В свою очередь директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выразила разочарование этим решением. По ее словам, запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

6 февраля в МИД Украины отметили, что не примут заявки ни от одного владельца паспорта гражданина РФ для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В ведомстве напомнили, что отказ в регистрации не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал дать приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

8 февраля в МИД России сообщили, что решили воздержаться от направления в Украину российских граждан для наблюдения за выборами как долгосрочных наблюдателей.