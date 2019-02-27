Кива настаивает на международном независимом расследовании информации о расхищении средств в ОПК

По убеждению Кивы, фигурантов этого резонансного дела необходимо немедленно арестовать, чтобы избежать их влияния на ход расследования.

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива обратится к послам стран ЕС и Госдепу США об обеспечении независимого расследованием информации о расхищении оборонных средств, к которым причастна украинская власть. Об этом глава СПУ заявил в эфире телеканала «НАШ», сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Как кандидат в президенты, как гражданин Украины, как глава СПУ, я обращаюсь к международному сообществу, к послам ЕС и Госдепу США – обеспечьте независимое расследование. Потому, что фигуранты этого дела являются бизнес-партнерами президента Украины, кум которого, является генеральным прокурором Украины. Мы не можем рассчитывать на чистоплотное расследование. Здесь нам нужна поддержка наших международных партнеров», - подчеркнул политик.

По убеждению Ильи Кивы, фигурантов этого резонансного дела необходимо немедленно арестовать, чтобы избежать их влияния на ход расследования.

«Гладковского (первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский – ред.) надо не временно отстранять от занимаемой должности, а арестовывать, чтобы он не имел возможности давления на следствие, чтобы он не имел возможности скрыть улики. Это не коррупционные действия, это измена родине. Это ОПГ, это спрут, который паразитирует на нашей стране и ослабляет нашу обороноспособность», - подчеркнул он.

Глава СПУ также подчеркнул, что президент и кандидат в президенты Петр Порошенко не имеет права участвовать в выборах, также необходимо начать процедуру импичмента.

«Сегодня в очередной раз красивые лозунги показали свое лицо – предательство и госизмена высших чиновников. К сожалению, одним из фигурантов этого дела является президент, поэтому необходимо немедленно объявить импичмент», - сказал он.