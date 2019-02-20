В ЦИК уже зарегистрировали почти 350 иностранных наблюдателей

Таким образом общее количество зарегистрированных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств достигло 348 человек.

ЦИК, в среду, 20 февраля зарегистрировала еще 41 официального наблюдателя на очередных выборах президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба комиссии. Читайте такжеСМИ: В составе ЦИК - большинство людей Порошенко Таким образом общее количество зарегистрированных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств достигло 348 человек. Кроме того, ЦИК зарегистрировала семь официальных наблюдателей от общественной организации Передовые правовые инициативы. Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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