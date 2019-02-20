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Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг - опрос

12:20, 20 февраля 2019
Выборы 2019
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Среди кандидатов на президентский пост лидером стал Зеленский / коллаж УНИАН

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

"Среди кандидатов на президентский пост лидирует Зеленский - среди всех респондентов за него собираются проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах - 19%)", - говорится в размещенных на сайте Центра результатах исследования.

При этом отмечается, что примерно равные шансы выйти во второй тур выборов имеют действующий президент Украины Петр Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (соответственно 11,5% и 13,8%).

Согласно результатам опроса, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы; за сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко - 6,3% и 7,1%, соответственно; за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,3% и 4,8% соответственно.

"Каждый из остальных кандидатов набирает менее 3%", - констатируют в Центре Разумкова.

Кроме того, согласно результатам исследования, в регионах за Зеленского намерены голосовать от 13% опрошенных на западе до 22% на юге, уровень поддержки Тимошенко - от 8% на востоке страны до 15% - в центре.

За Порошенко чаще готовы отдать свои голоса жители запада (17%) и центра (16%) страны по сравнению с югом (6%) и востоком (8%), тогда как Бойко, наоборот, в первую очередь может рассчитывать на поддержку жителей востока (13%) и юга (10%) - в центральном и западном регионах за него готовы проголосовать лишь соответственно 3% и 1% опрошенных.

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"Во втором туре выборов Зеленский побеждает как Порошенко (соответственно 32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% всех опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, 18,6% - за Тимошенко). В случае же выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко оба имеют равные шансы на победу - разница процентов, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не значащая (соответственно 22,4% и 20,0%) ", - отмечают эксперты.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Теги: #Порошенко#выборы#Тимошенко#Владимир Зеленский