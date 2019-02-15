Инвестор придет в Украину после уничтожения коррупции – Александр Шевченко

По словам укроповца, главным залогом благоприятных инвестиционных условий является отсутствие коррупции среди чиновников и в правоохранительной системе.

Инвесторы начнут вкладывать средства в экономику, создавать новые рабочие места и дадут толчок к развитию Украины после обеспечения соответствующих инвестиционных предпосылок. Об этом заявил кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко в эфире черкасского телеканала «ВИККА».

«Создав небольшой инвестиционный магнит, предпосылки для инвестиций, мы поощрим прийти инвесторов, которые обеспечат новые рабочие места. Работодатели начнут конкурировать за работника, который каждый раз получает более высокую зарплату. Они будут заниматься присущим им делом, которое им нравится. Только так наша страна будет развиваться», – отметил он.

По словам укроповца, главным залогом благоприятных инвестиционных условий является отсутствие коррупции среди чиновников и в правоохранительной системе.

«Вы рискнули бы инвестировать в предприятие в Украине, опасаясь, что его у вас отнимут, заставят давать взятки. Пока мы не уберем наглого чиновника-коррупционера, до тех пор никаких инвесторов здесь не будет», – подчеркнул он.

В то же время Александр Шевченко отметил, что заинтересован в том, чтобы все украинцы жили в достатке.

«Я в первую очередь заинтересован, чтобы все украинцы были богатыми. Адекватные успешные люди думают не о своей состоятельности благодаря непонятным монопольным схемам. Они думают о том, чтобы люди вокруг были богатыми», – заявил представитель УКРОПа.