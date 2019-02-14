Одним из первых я подам законопроект об импичменте – Садовый в Полтаве

Зачем ждать годами до следующих выборов, если президент не выполняет своих обязанностей?

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый говорит, что одной из первых его инициатив на посту будет внесение в парламент законопроекта о прекращении полномочий президента.

"Если избрали президента, а он ничего не делает, то его надо отправлять в отставку. У нас сегодня нет в законе прописанной нормы, чтобы это сделать. Даже когда Януковича отправляли в отставку, делали это спустя рукава", – сказал Садовый на встрече в Полтаве.

Кроме того, он также подчеркивает необходимость в первую очередь принять новое законодательство о выборах – пропорциональная система с открытыми списками, "чтобы украинцы избрали в Верховную Раду людей совсем иного качества".

Добавим, что в предвыборной программе кандидата на пост президента Украины Андрея Садового отдельный раздел посвящен ответственности власти. Кроме процедуры импичмента и выборов в парламент по открытым спискам, политик предлагает ликвидировать областные и районные государственные администрации, уменьшить количество депутатов в советах всех уровней, а также ввести голосование за законы большинством присутствующих в зале депутатов.