У Порошенко самый высокий антирейтинг среди кандидатов в президенты - опрос

В то же время больше всего опрошенных украинцев считают, что Порошенко имеет самые высокие шансы на победу.

У президента Украины Петра Порошенко самый высокий антирейтинг среди кандидатов в президенты на выборах главы государства, которые состоятся 31 марта, но в то же время больше всего опрошенных украинцев считают, что он имеет самые высокие шансы на победу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных на пресс-конференции результатах всеукраинского репрезентативного опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи спросили у респондентов о том, за кого они не голосовали бы ни при каких обстоятельствах, если бы выборы президента Украины состоялись в начале февраля.

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Так, самый высокий антирейтинг имеет действующий глава государства Петр Порошенко - 40,8%. За ним распределились: лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 25,2%, самовыдвиженец Юрий Бойко - 16,8%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 15,1%, кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Александр Вилкул - 11,1%, шоумен Владимир Зеленский - 10,8%, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 5,7%, кандидат от партии "Наши" Евгений Мураев - 5%, мэр Львова Андрей Садовый - 3%.

Кроме того, социологи выяснили мнение респондентов, кто из кандидатов имеет самые высокие шансы стать следующим президентом Украины: 17,8% считают, что Порошенко останется главой государства, 16,8% считают, что президентом станет Тимошенко и 13,7% считают, что им будет Зеленский. 43,2% не ответили на этот вопрос.

*** Методом личного интервью 31 января - 10 февраля опрошено 2007 респондентов, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.