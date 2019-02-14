Нестандартность, пророссийская тематика и популизм: что обещают украинцам топ-6 кандидатов в президенты

Журналисты и эксперты проанализировали обещания Зеленского, Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Бойко и Ляшко.

Журналисты с помощью экспертов проанализировали сильные и слабые стороны ключевых кандидатов в президенты, а также их предвыборных программ.

Об этом говорится в журнале "Новое время". Итоговый список кандидатов состоит из 44 фамилий — национальный рекорд. Среди них есть шесть человек с наиболее высоким уровнем поддержки. Это (в порядке убывания доли сторонников в январском соцопросе группы Рейтинг) шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, кандидат от Оппозиционной платформы — За життя Юрий Бойко, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко и фронтмен Радикальной партии Олег Ляшко.

В украинской политике джокером во всех смыслах стал Владимир Зеленский. Зеленского “сделал” общественный запрос на новые лица в политике, который в последние годы был невероятно высок. Сильная сторона шоумена — нестандартность, убежден политолог Владимир Фесенко. А также недоверие его сторонников ко всем политикам.

Вполне удачный ход, тезис, что он идет в президенты только на один срок. В программе кандидата № 1 эксперты позитивно оценивают обещание ввести прозрачный рынок земли. Это давно ожидаемое инвесторами решение, способное увеличить ВВП и размер внешних инвестиций, из всех топовых претендентов декларирует только Зеленский. Аналитики позитивно воспринимают и обещание Зе-кандидата уменьшить давление правоохранительных органов на бизнес, и намерение проводить выборы в парламент по открытым партийным спискам (без мажоритарной составляющей). Шоумен обещает также ввести нулевую декларацию: каждый бизнесмен, уплатив 5 % от своих доходов, сможет задекларировать и легализировать их. Впрочем, Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital (Dragon Capital издает НВ), уточняет: подобная инициатива противоречит программе МВФ. И перед введением такой нормы нужно провести жесткую налоговую реформу. А Андрея Длигача, гендиректора группы компаний Advanter Group. настораживает желание Зеленского принять законопроект о народовластии, когда электорат сможет формировать задания для власти с помощью референдумов. “Референдумы — зло в нашем патерналистском обществе”, — убежден эксперт. Все обещания кандидата Зеленского — хорошие и не очень — могут разбиться о его недостатки: отсутствие опыта и четкой позиции по ключевым государственным вопросам (отношения с Западом и с Москвой, стратегия по Крыму и Донбассу). Ко всему прочему у шоумена нет команды, готовой занять ключевые посты.

В команде Петра Порошенко уверены, что самые сильные стороны его программы — это то, что с подачи главы государства Верховная рада конституционно закрепила курс страны на присоединение к ЕС и НАТО.

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Остальные тезисы выглядят абстрактно. Глава государства, например, хочет помочь преодолеть бедность. Также президент уверен, что в его следующей пятилетке Украина станет одним из пяти новых глобальных лидеров IT-сектора. Но если подобное произойдет, то заслуга главы государства будет минимальной — айтишники, по мнению экспертов, и без того смогут подняться вверх на мировом рынке.

Глава государства пытается поляризовать избирательное поле: он — единственная альтернатива триумфу Владимира Путина в Украине. А еще у главы государства есть два уникальных ресурса — административный и финансовый. “Здесь он вне конкуренции”, — считает Фесенко. Но высочайший антирейтинг — против него высказались 50 % респондентов опроса Рейтинга, — а также агрессивная риторика могут погубить проект Порошенко-2.

У Батькивщины, по словам аналитиков, сильные и жизнеспособные региональные партийные ячейки. Кроме того, уточняют эксперты, судя по размаху предвыборной агитации, у Юлии Тимошенко есть мощная финансовая поддержка.

Однако, ее итоговая избирательная программа огорошила экспертов популизмом. Одно обещание вдвое удешевить газ для рядовых потребителей, коль скоро Тимошенко начнет его реализовывать, может полностью испортить отношения официального Киева с международными кредиторами в лице МВФ. Кроме того, претендентка предлагает ликвидировать налог на добавленную стоимость (НДС) и ввести налог на реализацию. Но Украина торгует с Евросоюзом, где НДС, как уточняет экономист Фурса, есть, а потому сохранение этого налога обязательно для сотрудничества с ЕС.

Обещания Тимошенко работают на выбранную аудиторию — малообеспеченных избирателей, говорит политолог Фесенко.

Среди всех топовых кандидатов лишь Юрий Бойко позволяет себе быть ярко выраженным пророссийским претендентом. В своей программе он выступает за преодоление противоречий со странами-соседями, включая Россию. Также он ратует за переговоры о мире со всеми сторонами конфликта на востоке.

Бойко играет в популизм: он готов списать все коммунальные долги, которые накопились у населения на нынешний момент. И, как многие конкуренты, предлагает снизить тарифы на газ для населения и отменить медицинскую реформу. Оценив весь свод предложений Бойко, Фурса делает заключение: президентский срок этого кандидата точно приведет к разрыву отношений с МВФ и, как результат, к дефолту. К счастью для кредиторов Украины, Бойко, вероятно, не попадет даже во второй тур. Помешает ему все та же пророссийская риторика — с потерей 5 млн избирателей Донбасса и Крыма на этой теме победы не одержать.

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко обещает сделать жизнеспособной и антикоррупционную реформу. Для чего, по его мнению, нужно перезапустить Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

Но в целом, по мнению экспертов, программе Гриценко зачастую не хватает ответа на вопрос “как?” “Как вернуть Крым и оккупированную часть Донбасса? Как добиться роста экономики в 10 % и средней зарплаты в 700 евро?”. Гриценко может объединить какую-то часть либерального электората, что и является сильной стороной этого кандидата. Но для настоящего успеха бывшему военному министру не хватает внутренней энергии.

Если президентом станет Олег Ляшко, то первым своим указом он отменит повышение цен на газ, потом проведет референдум и сократит количество народных депутатов с 450 до 250. Одновременно он оставит 10 министерств из нынешних 19 и ликвидирует должность премьер-министра. Ну и прекратит медреформу.

В своей программе Ляшко также предлагает ввести госрегулирование цен на продукты и лекарства. Делать подобное означает убить целые отрасли экономики, уверен Длигач. “Это тезис Мадуро [Николас Мадуро, президент Венесуэлы, который довел страну до экономической катастрофы]!” — возмущается эксперт.

Также Ляшко планирует проводить жесткую политику протекционизма отечественного производителя и лоббировать принятие закона Купуй українське. По поводу этих новаций есть что сказать экономисту Фурсе: дескать, они уничтожат систему ProZorro, которая кардинально снизила коррупционную нагрузку в сфере госзакупок. “Его [Ляшко] программа — это популизм и экономический деструктив: давайте больше тратить и меньше зарабатывать”, — резюмирует эксперт.

Эксперт напоминает: хотя Ляшко позиционирует себя как радетель интересов бедных людей, политически он близок к самому богатому украинцу — миллиардеру Ринату Ахметову.

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