В отчетах ОБСЕ нет ни слова о незаконных российских "выборах" в оккупированном Крыму – Геращенко

"Мы расцениваем такое молчание как подыгрывание сценариям ползучей легитимизации воровства Крыма", - заявила Ирина Геращенко.

Украинская сторона выражает глубокое разочарование и озабоченность тем фактом, что в отчетах ОБСЕ по результатам выборов президента РФ и Госдумы РФ нет ни слова о сфальсифицированных и незаконных выборах в аннексированном Крыму.

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Об этом на своей странице в Facebook заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, комментируя заявление ОБСЕ о разочаровании решением Киева не пускать российских наблюдателей на выборы.

«Мы расцениваем такое молчание как подыгрывание сценариям ползучей легитимизации воровства Крыма. И в дальнейшем будем выражать глубокую обеспокоенность по этому позорному поводу во время всех встреч с ОБСЕ и другими международными партнерами. Не меньшее разочарование и обеспокоенность вызывает тот факт, что, несмотря на свой мандат работать на всей территории Украины, СММ ОБСЕ не мониторит безопасность и гуманитарную ситуацию в керченском проливе и в Крыму, и не настаивает на постоянном допуске к неконтролируемой части украино-российской границы», – пояснила позицию Украины Геращенко.

Она добавила, что в последние годы Киев последовательно боролся за уменьшение количества россиян в СММ ОБСЕ и именно после уменьшения количества россиян и их «сателлитов» миссия ОБСЕ сразу начала фиксировать колонны российской техники, новые российские радиолокационные комплексы.

«Я, как соавтор закона о запрете наблюдателей от РФ на наших выборах, довольна вчерашним голосованием. Мы и в дальнейшем будем выдавливать россиян из всех миссий до момента деоккупации Крыма и Донбасса. И напоминать ОБСЕ и другим организациям, что не стоит подыгрывать злу и позволять РФ дискредитировать эти организации и способствовать их деградации», – отметила Геращенко.