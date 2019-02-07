ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты Савченко

По состоянию на 7 февраля отказ в регистрации кандидатом в президенты получили 47 человек.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом на пост президента Украины внефракционному народному депутату Надежде Савченко и еще трем лицам. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня на заседании приняли члены ЦИК. Читайте такжеЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом в президенты Так, Центризбирком отказал в регистрации депутату Савченко, которую выдвинула партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», и самовыдвиженцам Владимиру Олейнику, Владимиру Кононенко и Дмитрию Павличенко. Таким образом, по состоянию на 7 февраля отказ в регистрации кандидатом в президенты получили 47 человек.

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