ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты Савченко
18:43, 07 февраля 2019Выборы 2019
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По состоянию на 7 февраля отказ в регистрации кандидатом в президенты получили 47 человек.
Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве / фото УНИАН
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом на пост президента Украины внефракционному народному депутату Надежде Савченко и еще трем лицам.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня на заседании приняли члены ЦИК.
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Так, Центризбирком отказал в регистрации депутату Савченко, которую выдвинула партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», и самовыдвиженцам Владимиру Олейнику, Владимиру Кононенко и Дмитрию Павличенко.
Таким образом, по состоянию на 7 февраля отказ в регистрации кандидатом в президенты получили 47 человек.
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