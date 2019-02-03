Савченко через сестру передала документы в ЦИК, но без залога

3 февраля – последний день подачи документов для регистрации кандидатом в президенты.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, находящаяся под арестом, 3 февраля подала документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента Украины в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

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Заявление передала в ЦИК сестра политика Вера Савченко. Она же сказала, что заявление о выдвижении кандидатом подана без залога в размере 2,5 миллиона гривень, передает “Радио Свобода”.

Савченко подает документы без внесения денежного залога, ссылаясь на статью 103 Конституции Украины, в которой перечислены требования, которым должен соответствовать претендент на пост президента Украины. В этой статье не говорится о залоге в 2,5 миллиона гривень.

3 февраля – последний день подачи документов для регистрации кандидатом в президенты.

Очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. По состоянию на 2 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 28 кандидатов в президенты.

Предвыборная кампания началась 31 декабря. До 9 февраля 2019 года будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, глава государства Петр Порошенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации его кандидатом в президенты Украины.