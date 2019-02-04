Парламент и коалиция должны сосредоточиться на честности и прозрачности выборов президента - Бурбак

Максим Бурбак также подчеркнул, что парламент должен рассмотреть закон об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

В предвыборный период парламент и правительство должны эффективно работать и гарантировать порядок в государстве.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает пресс-служба НФ.

"Предвыборная турбулентность не должна дестабилизировать государство. Парламент и правительство должны не только гарантировать порядок, но и продолжить принятие важных законов. В частности, закон о государственном языке, реформы в секторе нацбезопасности, продолжение энергетических и инфраструктурных реформ, обеспечения макроэкономической стабильности", - подчеркнул он.

"Парламент и коалиция должны сосредоточиться на честности и прозрачности выборов Президента. Подкуп, фальсификации или админресурс больше никогда не должны определять результат выборов. Это наша с вами задача", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак также подчеркнул, что парламент должен рассмотреть закон об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

"Должны поддержать министра внутренних дел Арсена Авакова. Он в очередной раз призывает парламент принять законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства. Затягивать с этим больше нельзя", - сказал Бурбак.

"Обращаюсь ко всем участникам президентских выборов. В предвыборном запале не забывайте: ложь, грязь, скандалы работают против каждого из вас. Против нас всех, против целого государства. Имейте выдержку и будьте ответственными. Война не закончилась, враг не отказался от своих планов. Ваши распри работают на врага и против Украины. Из выборов Украина должна выйти только сильнее. И это наша с вами задача", - резюмировал руководитель фракции "Народный фронт".