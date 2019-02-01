Rzeczpospolita: Выборы в Украине среди крупнейших вызовов для Центральной Европы за десятилетия

Для порядка в регионе нет ничего страшнее, чем поражение Киева в борьбе против империалистических амбиций Кремля.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен недавно заявил, что если в войне на Донбассе победит Россия, то Украины не станет. Но если победу одержит Украина – наступит мир.

И он был прав, за исключением одного момента. Российская победа изменит положение вещей не только в Украине, но и во всей Центральной Европе. И Польша тоже пострадает. Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет польский историк и политик Павел Коваль.

Власть Владимира Путина слабеет. Но еще быстрее слабеет политическая готовность некоторых европейских стран защищать свои принципы. Кремль делает очередную попытку построить российскую империю, на что указывает новый острый вопрос о поглощении Беларуси. Ухудшение настроений среди россиян может лишь ускорить процесс.

Читайте такжеRzeczpospolita: Западу нужна Украина, если он хочет победить в новой геополитической игре

"Аж больно читать наших родных политических шарманщиков, которые твердят о «глупом союзе» и не могут сопоставить эти процессы с попытками расшатать ЕС с целью получения выгоды. Нынешние двойные – президентские и парламентские - выборы в Украине имеют огромное значение для будущего порядка в Центральной Европе», - пишет Коваль.

Он добавляет, что с одной стороны выборы в Украине уже можно назвать «праздником демократии». Потому что об участии в президентской гонке заявили уже около 40 кандидатов, среди которых лишь несколько опытных политиков. С другой же стороны, результат этих выборов до сих пор неопределенных с точки зрения продолжения прозападного политического курса Украины, которого она придерживалась несколько последних лет.

По мнению автора, если в Украине победу одержат силы «контрреволюции», которые перечеркнут историю последних лет, Кремль сможет продиктовать Киеву условия его капитуляции.

Читайте такжеAtlantic Council: Выборы в Украине непредсказуемы, но пять вещей уже можно сказать точно

И для Польши это будет фатальный исход. Украинское согласие с империалистической политикой России, пророссийские выпады Виктора Орбана в Венгрии, выход Великобритании из ЕС и тревожный шум вокруг новой восточной политики Германии – все это вместе складывается в самый большой вызов для Польши за последние 30 лет. А все еще указывает на то, что такой поддержки со стороны США, как в 90-х годах, Варшава сейчас не получит. Автор называет три последние десятилетия «геополитическим потеплением», которое давало польским элитам шанс стать на ноги и залечить старые раны. Но пришло время, когда нужно дать ответ на вопрос, готова ли Варшава к тяжелой политической работе в непростые времена.

«Может оказаться, что скоро у нас будет шанс еще раз повторить урок конца 19-го века. Но с каким результатом в этот раз?» - замечает автор.