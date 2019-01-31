СМИ назвали главного соперника Порошенко на выборах 2019: не Тимошенко

У действующего главы государства сейчас совсем другая предвыборная стратегия, чем 5 лет назад, пишут СМИ.

Шансы Петра Порошенко на переизбрание президентом Украины cейчас невелики.

Чем ближе президентские выборы 31 марта, тем больше нервничает команда действующего главы государства. Об этом пишет "Главред", ссылаясь на немецкое издание Mitteldeutscher Rundfunk.

В мае 2014 года Порошенко избрали в первом туре голосования и он с огромным отрывом победил экс-премьера Юлию Тимошенко. Порошенко тогда получил 55% голосов, а Тимошенко всего 13%. Сегодня Тимошенко – главный фаворит предстоящей предвыборной гонки с рейтингом около 18%.

Выдвижение Порошенко состоялось 29 января и тот факт, что президент решил идти на выборы не от своей партии, а как самовыдвиженец, свидетельствует о неуверенности и недоверии к своей политической команде.

Но главная битва предстоит Порошенко не против Тимошенко, а против комика Владимира Зеленского за второе место и выход во второй тур выборов, пишет немецкое издание.

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Как так получилось, что Порошенко существенно потерял свою популярность за последние 5 лет?

Во-первых, его убедительная победа на выборах 2014 года была ситуативной. Ни один из трех лидеров оппозиции, включая Виталия Кличко, который играл активную роль во время революции на Майдане, не пользовались огромной поддержкой среди населения.

А Порошенко, который всегда был во власти на разных должностях очень неплохо себя проявил в крайне неопределенное время - и, таким образом, смог получить широкую поддержку. Более того, в 2014 году, когда Россия не признала украинское правительство после Майдана, было очень важно, чтобы новый президент был избран в первом туре.

К тому же, не нужно забывать и предвыборных обещаниях Петра Порошенко, которые также сыграли важную роль в его победе. В частности, он обещал завершить АТО на Донбассе за несколько часов. В итоге, спустя 5 лет, главными достижениями Порошенко в должности президента, можно назвать подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и введение безвизового режима.

Правда, все эти достижения омрачены медленной борьбой с коррупцией - Украина занимает только 120-е место в Международном индексе коррупции Transparency International. А также не на пользу Порошенко – его упоминание в Панамских документах и скандал вокруг новогоднего отдыха на Мальдивах стоимостью 500 тысяч долларов.

Тем не менее, сейчас у Порошенко другая предвыборная стратегия, чем в 2014 году: 5 лет назад он хотел представить себя сдержанным умеренным политиком либерального толка, а теперь он выступает в роли национал-патриотического государственного деятеля с такими лозунгами, как армия, язык, вера. Теперь же Петр Порошенко колесит крупными городами Украины с так называемым томос-туром и обещает сделать интеграцию в ЕС и НАТО – главной целью своего пребывания на посту президента до 2024 года.

Напомним, Порошенко объявил о том, что вновь будет баллотироваться в президенты на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который проходил в киевском "Международном выставочном центре".