Порошенко объявил о походе на выборы

Порошенко подчеркнул, что «чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями украинцев» побудили его принять решение еще раз баллотироваться на пост главы Украинского государства.

Глава государства Петр Порошенко заявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.

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«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями украинцев побудили меня принять решение еще раз баллотироваться на пост президента Украины», - подчеркнул он.

Порошенко попросил у избирателей мандат на то, чтобы «гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости, чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир, чтобы завершить построение сильного успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца».

По словам президента, благосостояние, безопасность, порядок - не менее важны, чем армия, язык, вера, «чтобы над крепким фундаментом, который мы заложили за пять лет, возвести добротные стены и надежную крышу».