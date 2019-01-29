Богословская принесла 2,5 миллиона "президентского взноса" в черном пакете (видео)

На записи видно, как она достает пачки наличных из черного пакета.

Экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская принесла взнос в 2,5 миллиона гривень для участия в предвыборной гонке в черном полиэтиленовом пакете.

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Соответствующее видео она опубликовала у себя в Instagram-stories. Оно уже разлетелось по другим соцсетям.

На ролике можно увидеть, как она сидит на стуле и пачками достает деньги из черного пакета, а затем передает их в кассу.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января комиссия зарегистрировала 22 кандидата на пост президента Украины: Игоря Шевченко (самовыдвиженец), Сергея Каплина (кандидат от Социал-демократической партии), Валентина Наливайченко (кандидат от партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость»), Виталия Скоцика (самовыдвиженец), Андрея Садового (кандидат от партии «Объединение «Самопомич»), Евгения Мураева (кандидат от партии «Наши»), Анатолия Гриценко (кандидат от партии «Гражданская позиция»), Виталия Куприя (самовыдвиженец), Геннадия Балашова (кандидат от партии «5.10»), Ольгу Богомолец (самовыдвиженец), Александра Шевченко (кандидат от партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП»), Романа Насирова (самовыдвиженец), Юрия Бойко (самовыдвиженец), Олега Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадия Корнацкого (самовыдвиженец), Александра Вилкула (кандидат от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития»), Юлию Тимошенко (кандидат от партии ВО «Батькивщина»), Дмитрия Добродомова (кандидат от партии «Общественное движение «Народный контроль»), Александра Мороза (кандидат от партии «Социалистическая партия Александра Мороза»), Илью Киву (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслана Кошулинского (кандидат от ВО «Свобода»), Александра Данилюка (самовыдвиженец).