ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты: сейчас их уже 22

На сегодняшний день зарегистрировано 22 кандидата на пост президента Украины.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

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Так, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост президента Украины Александра Данилюка (самовыдвиженец) и Руслана Кошулинского (кандидат от партии «ВО «Свобода»).

ЦИК установила соответствие представленных кандидатами документов требованиям закона «О выборах президента Украины» и зарегистрировала кандидатов единогласно.

Таким образом, по состоянию на 28 января комиссия зарегистрировала 22 кандидата на пост президента Украины: Игоря Шевченко (самовыдвиженец), Сергея Каплина (кандидат от Социал-демократической партии), Валентина Наливайченко (кандидат от партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость»), Виталия Скоцика (самовыдвиженец), Андрея Садового (кандидат от партии «Объединение «Самопомич»), Евгения Мураева (кандидат от партии «Наши»), Анатолия Гриценко (кандидат от партии «Гражданская позиция»), Виталия Куприя (самовыдвиженец), Геннадия Балашова (кандидат от партии «5.10»), Ольгу Богомолец (самовыдвиженец), Александра Шевченко (кандидат от партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП»), Романа Насирова (самовыдвиженец), Юрия Бойко (самовыдвиженец), Олега Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадия Корнацкого (самовыдвиженец), Александра Вилкула (кандидат от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития»), Юлию Тимошенко (кандидат от партии ВО «Батькивщина»), Дмитрия Добродомова (кандидат от партии «Общественное движение «Народный контроль»), Александра Мороза (кандидат от партии «Социалистическая партия Александра Мороза»), Илью Киву (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслана Кошулинского (кандидат от ВО «Свобода»), Александра Данилюка (самовыдвиженец).