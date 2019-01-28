МИД Украины не будет регистрировать на выборы наблюдателей из РФ

Глава МИД Украины заявил, что юридически невозможно допустить российских наблюдателей на президентские выборы в Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что наблюдателям из Российской Федерации, которая организовали незаконные выборы в оккупированном Крыму и на Донбассе, нечего делать на выборах президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком.

«Я действительно не вижу никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на предстоящие выборы. Это наша политическая позиция. Это свидетельство того, что Россия является государством-агрессором», - подчеркнул Климкин.

«И даже юридически допустить российских официальных наблюдателей в Украину невозможно», - добавил Климкин.

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«Поэтому мы направили соответственно официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека, что российских наблюдателей здесь быть не может. В истории ОБСЕ есть соответствующие прецеденты», - отметил он.

«Здесь уже очень четко. Что заявляет Россия по отношению к своим стремлениям - она может заявлять все, что угодно. Но по определению российских наблюдателей на этих выборах быть не может», - заявил Климкин.

Также он напомнил, что в Украине два органа могут регистрировать официально наблюдателей - Министерство иностранных дел и Центральная избирательная комиссия.

«Я надеюсь, что и ЦИК не будет даже по определению регистрировать российских официальных наблюдателей. Это совершенно неправильно ни с политической, ни с юридической, и, наконец, с моральной точки зрения. И никакой коллизии я здесь не вижу, а Россия может заявлять все что угодно», - подчеркнул он.

Кроме того, глава МИД добавил, что «тем, кто организует нелегитимные выборы в оккупированном Крыму и оккупированном Донбассе, их официальным наблюдателям, просто нечего делать в Украине».