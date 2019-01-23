Писатель Пауло Коэльо заявил, что не высказывался о поддержке Тимошенко на выборах

Во время съезда партии «Батькивщина», на котором Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты, показали видеозапись с Коэльо.

Известный на весь мир бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что он не делал публичных заявлений в поддержку кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.

"Я никогда не записывал ни одного сообщения в поддержку ее кандидатуры. Даже если она мне нравится как личность, украинская политика - не мое дело",- написал Коэльо в своем Twitter.

I never recorded any message supporting her current candidacy; even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business



Ex-PM Tymoshenko launches bid for Ukraine presidency https://t.co/5bpuC4l2fK — Paulo Coelho (@paulocoelho) January 23, 2019

Напомним, что 22 января в столичном Дворце спорта состоялся съезд партии "Батькивщина", на котором лидера политсилы Юлию Тимошенко выдвинули в президенты.

На форуме показали видео с Пауло Коэльо, который говорит о Тимошенко как о "харизматической и сильной личности", которая "способна преодолевать любые трудности и может управлять страной".

В то же время неизвестно когда и почему была сделана эта запись.