цей матеріал доступний українською

Писатель Пауло Коэльо заявил, что не высказывался о поддержке Тимошенко на выборах

22:55, 23 января 2019
Выборы 2019
288 0
Коэльо опроверг, что поддерживает Тимошенко на выборах / фото Юлия Тимошенко YouTube

Известный на весь мир бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что он не делал публичных заявлений в поддержку кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.

"Я никогда не записывал ни одного сообщения в поддержку ее кандидатуры. Даже если она мне нравится как личность, украинская политика - не мое дело",- написал Коэльо в своем Twitter.

Напомним, что 22 января в столичном Дворце спорта состоялся съезд партии "Батькивщина", на котором лидера политсилы Юлию Тимошенко выдвинули в президенты.

На форуме показали видео с Пауло Коэльо, который говорит о Тимошенко как о "харизматической и сильной личности", которая "способна преодолевать любые трудности и может управлять страной".

В то же время неизвестно когда и почему была сделана эта запись.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Юлия Тимошенко#Выборы в Украине 2019