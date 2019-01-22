Делегатам съезда "Батькивщины" продемонстрировали видеообращение экс-президента Грузии Саакашвили, бывшего генсека НАТО Расмуссена и президента ЕНП Дола в поддержку Тимошенко.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что идет в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимошенко сказала на съезде партии "Батькивщина", где рассматривается вопрос выдвижения ее кандидатом в президенты Украины.

По словам Тимошенко, основная политическая спецтехнология власти - всех "непокорных на этих выборах" называть "рукой Кремля", в том числе демократические силы, которые сегодня не вместе с властью.

Как заявила лидер "Батькивщины", Кремль заинтересован в том, чтобы в Украине были "разруха и хаос, коррупция и бедность, одним словом - руина".

Читайте такжеИлья Кива пос документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в Президенты Украины

Тимошенко подчеркнула, что власти Украины все делают для того, чтобы страна стала руиной, и заявила, что идет в президенты.

Также на съезде было продемонстрировано видеообращение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который выразил поддержку Тимошенко и сказал, что Украина может стать "великой страной и сверхдержавой", но для этого необходимо отстранить от власти нынешнего президента Украины Петра Порошенко и "его банду".

Также делегатам съезда показали видеообращение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена и президента Европейской народной партии Джозефа Дола, которые заявили о поддержке Тимошенко, в частности на пути Украины в НАТО и Европейский Союз.