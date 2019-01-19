За нарушение агитации уже есть уголовное производство и 30 админпротоколов - Аваков

Аваков призвал кандидатов и руководителей избирательных штабов "устранить нарушения закона и ввести агитационные процессы в законное русло".

МВД и Национальная полиция получили 91 обращение от общественных организаций и граждан о нарушениях во время проведения предвыборной агитации.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"С начала кампании - 31 декабря 2018 года - МВД и Национальная полиция получили 91 обращение от общественных организаций и граждан о нарушениях во время проведения предвыборной агитации", - отметил он.

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В частности, по двум эпизодам начато уголовное производство по ст. 296 УК "Хулиганство".

О нарушениях, предусмотренных ст. 212-13 КУоАП (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информации о лицах, ответственных за выпуск) - оформлено 29 административных протоколов, за нарушения, предусмотренные ст. 212-14 КУоАП (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) - оформлен 1 админпротокол.

"По 51 материалу проводится проверка. По 8 обращениям информация не подтвердилась и они оставлены без реагирования", - сообщил Аваков.

Он добавил, что внутренний мониторинг Нацполиции "фиксирует факты относительно возможного нарушения избирательного законодательства".

"На данный момент нарушения зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Черновицкой, Киевской областях и городе Киеве в пользу зарегистрированных кандидатов в президенты: Сергея Каплина, Анатолия Гриценко, Валентина Наливайченко, Евгения Мураева, Андрея Садового и Игоря Шевченко", - сообщил глава МВД.

Он призвал кандидатов и руководителей избирательных штабов "устранить нарушения закона и ввести агитационные процессы в законное русло".

"Даже если это касается незначительных нарушений. ... Допускаю, что в ряде случаев, нарушения не были преднамеренными и зарегистрированные кандидаты не имели к ним отношени и/или не придали значения незначительным нарушениям, или не знали о действиях своих штабов. И все же это не освобождает кандидатов от ответственности", - отметил Аваков.

Напомним, ранее глава МВД заявил, что большинство кандидатов в президенты Украины изготавливают и распространяют агитационную продукцию незаконно.

По словам Авакова, то же касается политиков, которые публично заявили о своем участии в президентстких выборах, но еще не зарегистрировались в ЦИК: речь идет о Юрию Бойко, Петре Порошенко, Юлии Тимошенко, Ильи Киве и Александре Вилкуле.

По состоянию на 18 января, в ЦИК зарегистрированы 10 кандидатов в президенты Анатолий Гриценко, Сергей Каплин, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Игорь Шевченко, Геннадий Балашов и Ольга Богомолец.

Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля.