Зеленский прокомментировал расследование о "бизнесе в России"

Журналисты программы "Схемы" утверждают, что у шоумена якобы до сих пор есть кинобизнес на территории РФ.

Шоумен и продюсер Владимир Зеленский опроверг обвинения журналистов в том, что он и его коллеги якобы продолжают вести бизнес в России.

Видеообращение он разместил в одной из соцсетей.

"Ни я, ни "Студия Квартал-95", никто из нашего коллектива, мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю. Более того, на меня там открыто уголовное дело в силу того, что я и "Кватрал-95" помогали нашей армии финансово", - заявил Владимир Зеленский.

Также артист объяснил наличие кипрской компании Green Family Ltd, которая оформлена на того же учредителя, что и "Квартал-95".

"Мы торгуем с 21 страной за границей, со всеми странами СНГ. Мы торгуем интеллектуальными правами, нашими форматами, идеями, сценариями, и деньги эти, и деньги от роялти, от продажи прав, поступают на различные западные компании. Оттуда эти деньги возвращаются в Украину. И тут мы их тратим на наших сотрудников, на наш контент. Мы работаем только в нашей стране и будем работать только в Украине", - заявил шоумен.

В видеообращении Зеленский прокомментировал и свою резкую манеру разговора с журналистом, который подошел к нему за комментарием.

"Я хочу объяснить ситуацию, связанную с журналистами программы "Схемы". На меня резко выскочили – я резко отреагировал. Ребята, в следующий раз не прячьтесь, приходите, я отвечу на все вопросы. Извиняюсь, на всякий случай", - заявил Зеленский.