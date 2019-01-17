Александр Шевченко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Александр Шевченко будет бороться за пост главы государства от имени «Украинского объединения патриотов».

Победитель президентских праймериз УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко подал пакет документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Александр Шевченко будет бороться за пост главы государства от имени «Украинского объединения патриотов». Соответствующее решение политсила приняла во время XVII съезда, который состоялся сегодня в большом зале Киевского областного совета (здание ЦИК) в Киеве.

«Моя подача документов в ЦИК – это шаг к победе украинского народа над той ужасной системой и коррупцией, которая сейчас есть в государстве. Это шаг к уборке грязи в обществе и пороха из нашего дома. Коррупционная вертикаль, которую построил нынешний президент, грабит украинский народ. Если хочешь победить врага – надо начинать это делать. Я буду идти к победе. Меня не интересует, кто мои оппоненты. Меня интересует, кто мои союзники. А это – украинский народ», – заявил Александр Шевченко после подачи документов.

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Как известно, УКРОП представил Александра Шевченко как победителя президентских праймериз политсилы во время XVI съезда партии, который состоялся в Киеве 5 декабря 2018 года. Партийные гонки начались весной прошлого года, а их финальная часть состоялась осенью. Своего фаворита однопартийцы выбирали путем голосования на конференциях областных, республиканского в АР Крым, городских в г. Киеве и Севастополе организаций УКРОПа. По результатам голосования Александр Шевченко победил в 24 регионах Украины.

Свое видение развития Украины укроповец описал в программе под названием «Страна достоинства и правды». Среди ее первоочередных задач: агрессивная борьба с гидрой коррупции; создание сильного государства, которое сможет избежать большой войны, однако вернет Крым и территории на востоке Украины; скорейшее расторжение любых отношений со страной-агрессором; разрушения «пятой колонны»; уменьшение количества бюрократов и основание «простой» страны. Шевченко обещает отправить на политическую пенсию большинство политиков старой формации, которые грабили страну более 20 лет, уменьшить количество депутатов Верховной Рады до трехсот, внедрить простые механизмы их отзыва, а также предложить законопроект относительно импичмента президента. Кроме того, в планах политика обеспечение справедливых коммунальных тарифов и солидарной страховой медицины.

Александр Шевченко – народный депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов. Член президиума партии УКРОП. Внес на рассмотрение 83 законопроекта. В частности, является автором законопроекта о запрете пропаганды идеи «русского мира», об отмене грабительского акциза на автомобили и автобусы иностранного производства, об увеличении доли украинского языка в печатных СМИ и тому подобное. Автор идеи и основатель горнолыжного комплекса «Буковель».