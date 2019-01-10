Эксперт объяснил, какого итога президентских выборов в Украине хочет Кремль

По мнению эксперта, Кремль будет работать на разделение украинского электората.

Россия во время президентских выборов в Украине будет добиваться того, чтобы победитель кампании, независимо от его личности, выиграл с минимально возможным количеством голосов.

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Такое мнение выразил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Эксперт объяснил, чего хочет Кремль, передает «Обозреватель».

Петренко напомнил, что в 2014 году президент Петр Порошенко получил большой уровень доверия после победы в первом туре, и имел возможность осуществлять радикальные изменения в стране.

"России на пользу то, чтобы кандидат, который в конце концов стал президентом, получил как можно меньше голосов... Когда за кандидата проголосовали, как в 2010 году, 49% на 48%, он понимает, что не имеет поддержки всего населения. В первом туре он получил, условно говоря, 30%, а во втором — 49% и победил. Он будет ориентироваться на нерадикальные действия, а Украине необходимы радикальные действия, изменения и реформы. Это понимает Россия, и она будет создавать такого президента, который будет недееспособным", — считает эксперт.

По его мнению, Кремль будет работать на разделение украинского электората — "атомизацию".

"Цель россиян — полностью разочарованный украинец, который не доверяет никому, не только власти — не доверяет своим соседям, местным властям, вообще никому", — пояснил Петренко.