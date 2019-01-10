По словам Порошенко, Кремль «корчит» от автокефалии ПЦУ, и это лишь дополнительный аргумент, что Украина движется по правильному направлению.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москве не удастся разжечь в Украине противостояние на религиозной почве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с жителями города Здолбунов в Ривненской области.

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«К предстоятелю Православной церкви Украины, святейшей церкви, как сказано в томосе, обращаются государственные деятели, обращаются журналисты», - заявил он.

По словам Порошенко, Кремль «корчит» от автокефалии ПЦУ, и это лишь дополнительный аргумент, что Украина движется в правильном направлении.

«Но все, что Кремль может противопоставить нашей победе, - это лишь грязные фейки, это попытка разжечь противостояние на религиозной почве. Но я подчеркивал и подчеркиваю, что ничего у Москвы не получится», - заявил президент.

«Они ждали, чтобы пролилась кровь или в украинском парламенте, когда голосовалась поддержка моего обращения к вселенскому патриарху и провоцировали драку, или на 14 октября они отметили, что планируется захват Лавры и пытались подтянуть туда бандитов для провокации драки, или на 15 декабря, когда они пытались сорвать проведение Объединительного собора - мудрости украинцам хватило, чтобы не дать никому осуществить провокации», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.