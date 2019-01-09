Экономика успешной Украины должна базироваться на малом и среднем бизнесе – Александр Шевченко

В Украине наблюдается недостаточная конкуренция между работодателями, и это происходит из-за коррупции и давления на инвесторов, заявил Шевченко.

Экономика успешной Украины должна базироваться на развитии малого и среднего бизнеса.

Об этом в интервью интернет-изданию «Апостроф» заявил победитель президентских праймериз УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко.

«Бизнес – это всегда зажиточность конкретного гражданина. Когда малый бизнес станет богатым, страна тоже будет сильной. Но если у нас лишь несколько олигархов состоятельные, меня лично это не устраивает», – подчеркнул укроповец.

В то же время нардеп отметил, что сегодня в Украине наблюдается недостаточная конкуренция между работодателями. Это происходит из-за коррупции и давления на инвесторов.

«Допустим, есть какое-то успешное предприятие, у которого вдруг возникают проблемы с землей. В итоге у владельца отбирают это предприятие. Он, соответственно, сбегает за границу, что, в свою очередь, называется оттоком капитала», – пояснил нардеп.

По словам Александра Шевченко, с учетом этого, главная задача для развития бизнеса – убрать чиновников, которые мешают приходу новых инвесторов.

«Нормально инвестировать начнут лишь тогда, когда будет стратегический план развития всей страны», – отметил он.

Вместе с тем Александр Шевченко подчеркнул, что сейчас негативное влияние на формирование малого и среднего бизнеса в Украине может оказать неподготовленное открытие рынка земли.

«Только агрохолдинги могут скупить всю эту землю. Спросите у любого человека в селе, желающего обрабатывать землю, сможет ли он ее купить? Не сможет. А на чем тогда должен базироваться малый и средний бизнес? Холдинги будут выращивать три-пять основных культур, истощая нашу землю. А через 10 лет земли у нас вообще не будет, останется просто песок, а не чернозем», – резюмировал укроповец.