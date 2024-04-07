Бывший глава Белого дома уже влияет на выбор своей страны.

В случае переизбрания Дональда Трампа президентом США американская дипломатия "порвет с интернационалистическим наследием", которое разделяют все стороны. Не дожидаясь выборов 5 ноября, бывший глава Белого дома уже влияет на выбор своей страны. Об этом в своей статье для Le Monde пишет писатель и журналист Жиль Пари.

Он напоминает, что в феврале Трамп снова подорвал основы НАТО, заявив, что будет "поощрять" Россию атаковать любую страну-члена, которая не выполняет свои финансовые обязательства перед Альянсом. Это отказ от 5 статьи Альянса, которая предусматривает, что нападение на одну страну НАТО является нападением на всех его членов.

"Молчание со стороны республиканцев свидетельствует о том, что бывший президент сейчас полностью задавил идеи "Большой Старой Партии" относительно дипломатии и стратегии. Убедительное поражение его последнего соперника на президентских праймериз Никки Хейли также подтверждает это", - говорится в материале.

Пари отмечает, что бывшая посол США в ООН была главным защитником традиционной республиканской внешней политики до того, как на сцену ворвался Трамп, и именно по его инициативе одобренная Сенатом многомиллиардная военная помощь Украине до сих пор заблокирована в Палате представителей.

"Однако в республиканском лагере не все неопределенности удалось решить. Главное - это отказ Трампа сформулировать настоящую внешнюю политику вне его платформерных тирад. Они представляют его как единственный оплот против третьей мировой войны, способный урегулировать конфликт в Украине за день, осуждая при этом "весь глобалистский неоконсервативный истеблишмент", - отмечает автор.

Дональд Трамп - последние новости

Бывший президент США Дональд Трамп готов разблокировать помощь Украине. Такое мнение высказал экс-посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд.

По его словам, возвращение Трампа в Белый дом не станет проблемой для Киева.

Также УНИАН сообщал, что Трамп начал продавать Библию. Экс-президент США опубликовал видео на своей платформе Truth Social с призывом купить Библию "Боже, благослови США".

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