Возвращение Трампа в Белый дом не станет проблемой для Украины, убежден бывший посол США.

Дональд Трамп не является принципиальным противником военной помощи Украине, а предложенный Белым домом пакет он блокирует по предвыборным причинам. Украина может получить помощь на условиях кредита, что является не таким уж плохим вариантом. Такое мнение высказал экс-посол США в ЕС Гордон Сондленд в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, несмотря на изоляционистскую риторику, сам Трамп не является изоляционистом и вовсе не мечтает об оккупации Украины россиянами. Блокирование военной помощи Украине является частью предвыборной борьбы с Байденом, убежден дипломат.

"К сожалению, это был предвыборный гамбит, чтобы сделать некоторых его сторонников счастливыми", - подчеркнул Сондленд.

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По его мнению, предложенный Трампом вариант оказывать помощь Украине на условиях беспроцентного кредита является "обнадеживающим знаком". Этот кредит, по словам Трампа, не будет иметь определенного срока возврата, а лишь условие - как только Украина разбогатеет и сможет отдать долг.

"Это важный сигнал, к которому должно прислушаться украинское правительство. Убежден, если Трампа изберут президентом, он будет поддерживать Украину. Вопреки тому, что говорил во время предвыборной кампании", - подчеркнул экс-посол.

По словам Сондленда, формат кредита - это "фальшивое прикрытие", призванное удовлетворить крупнейших изоляционистов среди республиканцев,

"Чтобы они чувствовали, что не просто отдают Украине деньги, а одалживают. Даже если в конечном итоге кредит не будет возвращен", - отметил дипломат и добавил, что такой формат предоставления помощи Украине имеет больше шансов пройти Конгресс, чем безвозмездная помощь, которую продвигает Байден.

Текущая ситуация с американской помощью Украине

Как писал УНИАН, голосование в палате представителей Конгресса США за помощь Украине "застыло" до середины апреля. По данным Bloomberg, там до сих пор продолжаются споры между республиканцами и демократами, конца и края которым не видно.

Также мы рассказывали, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон придумал новую схему, которая убедит республиканцев проголосовать за предоставление американской военной помощи Украине. На этот раз он хочет связать этот вопрос с отменой запрета на экспорт природного газа из США, введенного администрацией Джо Байдена.

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