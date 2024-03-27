Политик опубликовал видео на своей платформе Truth Social с призывом купить Библию "Боже, благослови США".

Экс-президент США Дональд Трамп, в разгар предвыборной кампании запустил продажу Библии.

Как сообщает агентство АР, во вторник Трамп опубликовал видео на своей платформе Truth Social с призывом купить Библию "Боже, благослови США", вдохновленную патриотической балладой кантри-певца Ли Гринвуда. Именно под эту песню политик выходит на сцену на каждом из своих митингов.

"Со Страстной неделей! Сделаем так, чтобы Америка снова молилась (Let's Make America Pray Again). Поскольку мы приближаемся к Страстной пятнице и Пасхе, я призываю вас приобрести копию Библии "Боже, благослови США", - написал Трамп, направив покупателей на веб-сайт, где книга продается за $59,99.

Видео дня

Старт продаж Библий произошел на фоне новостей о том, что Трамп столкнулся с серьезным финансовым кризисом из-за роста судебных расходов. Трамп противостоит четырем уголовным обвинениям вместе и нескольким гражданским.

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Дональд Трамп - главный кандидат в президенты от республиканцев. Его соперница в рядах Республиканской партии Никки Хейли объявила о выходе из гонки. После чего Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты.

В то же время результаты опроса Reuters/Ipsos показали, что Байден опережает Трампа в электоральных симпатиях американских избирателей.

Ранее Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, продолжит ли он помогать Украине оружием, позволит ли Путину оккупировать часть или всю Украину, если его снова изберут президентом.

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