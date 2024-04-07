Слухи о том, что Трамп лично обижен на Зеленского, не соответствуют действительности, убежден бывший соратник американского экс-президента.

Дональд Трамп уважает Владимира Зеленского как человека, особенно за его поведение в первые дни полномасштабного российского вторжения. Такое мнение в интервью Forbes Ukraine высказал бывший посол США в ЕС и в прошлом близкий соратник Трампа Гордон Сондленд.

Так, журналист поинтересовался, не обиделся ли Трамп на Зеленского в 2019 году за отказ начать антикоррупционное расследование против компании Burisma и сына Джо Байдена. Но Сондленд уверяет, что Трамп никогда не ставил вопрос таким образом, а хотел, чтобы Зеленский просто выполнил свое предвыборное обещание начать борьбу с коррупцией в Украине в целом.

"Я никогда не слышал, чтобы Байден или Burisma упоминались в самом начале. Речь шла только о перезапуске коррупционных расследований", - заявил Сондленд, но отметил, что часть коммуникации с Киевом шла через личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Видео дня

Что же касается настоящего момента, то Трамп, по словам Сондленда, "очень уважает" украинского президента.

"Думаю, Трамп восхищается тем, что у вас есть лидер. Зеленский войдет в историю фразой, которую сказал в начале войны: "Мне не нужна эвакуация, мне нужно оружие". Очень глубокие слова. Многие люди в других странах на месте Зеленского, как только начиналась стрельба, летели на частном самолете в Швейцарию с большими государственными деньгами. Зеленский был очень храбрым", - говорит дипломат.

Скандал вокруг телефонного разговора Зеленского с Трампом

В июле 2019 года тогда только что избранный президентом Украины Владимир Зеленский провел один из первых телефонных разговоров с Дональдом Трампом, чей президентский срок в то время уже истекал. Через несколько недель в прессу просочилась информация о том, что во время этого разговора Трамп шантажировал Зеленского, требуя начать расследование против сына Байдена в обмен на военную помощь США Украине.

Хотя прямых ультиматумов в самом разговоре не было, важным был общий контекст. Именно тогда Трамп временно приостановил американскую военную помощь Украине и, как писали СМИ, неофициально просил Зеленского найти компромат на своего главного соперника будущих президентских выборов 2020 года.

Вас также могут заинтересовать новости: