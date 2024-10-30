Заявление экс-президента США прозвучало во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Бывший президент США и нынешний кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Европейскому Союзу придется "заплатить высокую цену" за недостаточную закупку американского экспорта, если он победит на выборах 5 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Заявление политика прозвучало во время его выступления на митинге в Пенсильвании - одном из "колеблющихся штатов".

"Скажу вам вот что: Европейский Союз звучит так мило, так приятно, не так ли? Все милые маленькие европейские страны, которые объединяются... Они не покупают наши машины. Они не покупают нашу продукцию сельского хозяйства. Они продают миллионы и миллионы автомобилей в США. Нет, нет, нет, нет, им придется заплатить высокую цену", - сказал Трамп.

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Как известно, ранее экс-президент США пообещал в случае избрания главой Белого дома ввести 10-процентные пошлины на импорт из всех стран и 60-процентные пошлины на импорт из Китая.

Выборы в США - последние новости

Вице-президент США, кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Харрис во время митинга в Вашингтоне заявила, что Трамп представляет угрозу безопасности США. По ее словам, экс-президент США является нестабильным человеком, который одержим местью.

Также УНИАН сообщал, что возвращение Трампа в Белый дом пугает глав мировых экономик. В частности, в торговой войне между США и ЕС будут только проигравшие.

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