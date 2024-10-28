Отмечается, что в торговой войне между США и ЕС будут только проигравшие.

Лидеры финансовых организаций обеспокоены потенциальными последствиями возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Главная угроза – разрушение мировой финансовой системы.

Издание Reuters пишет, что Трамп пообещал ввести 10% пошлины на импорт из всех стран и 60% пошлины на импорт из Китая. Это ударит по цепочкам поставок по всему миру, что, вероятно, вызовет ответные меры и рост цен.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что в торговой войне между США и ЕС будут только проигравшие.

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Трамп также пытался завлечь американских избирателей предложениями многочисленных налоговых льгот - от продления всех индивидуальных налоговых льгот 2017 года до освобождения доходов от чаевых, оплаты сверхурочных и пенсионных пособий. Аналитики говорят, что это приведет к увеличению долга США на 7,5 триллионов долларов в течение десятилетия, в дополнение к 22 триллионам долларов, которые ранее оценивались Бюджетным управлением Конгресса до 2034 года.

Победа Камаллы Харрис, напротив, рассматривается как продолжение многостороннего сотрудничества, которое президент Джо Байден возобновил за последние четыре года по вопросам климата, корпоративных налогов, облегчения долгового бремени и реформ банков развития. Ее планы также, вероятно, приведут к увеличению долга, но в меньшей степени.

Байден сохранил прежние тарифы Трампа на импорт стали, алюминия и китайских товаров, резко повысив их на китайский импорт таких отраслях, как электромобили и солнечная энергетика.

Снижение ставки Федеральной резервной системой США на полпункта обычно означает "золотой момент" для роста развивающихся рынков, поскольку условия финансирования и инфляционное давление на валюту ослабевают. Однако увеличение дефицита бюджета США при президентстве Трампа уже заставляет некоторых беспокоиться о том, что вечеринка может быстро закончиться.

"Увеличение дефицита означает рост долга, рост долга означает повышение долгосрочных ставок, а это может означать и сильный доллар США", - заявил министр финансов Турции Мехмет Симсек. "Высокие долгосрочные процентные ставки в США и сильный доллар не идут на пользу развивающимся рынкам".

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Бывший посол США в НАТО и автор одной из колонок Politico Иво Даалдер считают, что Европу преследует призрак президенства Дональда Трампа, поэтому большинство европейских чиновников, скорее всего, поняли, что его возвращение будет означать для благосостояния континента.

В свою очередь европейские банкиры обеспокоины тем, какой еще ущерб может нанести Дональд Трамп, если вернется в Белый дом.

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