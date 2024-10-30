Харрис считает Трампа нестабильным человеком, который одержим местью.

Экс-президент США Дональд Трамп представляет угрозу национальной безопасности Штатов, заявила вице-президент Камала Харрис. По ее словам, лидер РФ Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын поддерживают кандидатуру республиканца, сообщает Reuters.

Отмечается, что Харрис во время митинга в Вашингтоне выступила перед 75 тысячами зрителей. В своем обращении она обвинила Трампа в том, что он стремится к неограниченной власти.

"Мы знаем, кто такой Дональд Трамп. Это человек неуравновешенный, одержимый местью, охваченный обидами и жаждущий неограниченной власти", - сказала вице-президент США.

Видео дня

Как пишет агенство, выступление Харрис возле Белого дома прошло на том же месте, где 6 января 2021 года Трамп выступал перед своими сторонниками перед атакой на Капитолий.

Кроме того, Харрис призвала людей положить конец разделению и осудила подход к внешней политике своего оппонента. В частности, вице-президент США обвинила Трампа в том, что он представляет угрозу национальной безопасности страны, поддерживая таких автократов как Владимир Путин и Ким Чен Ын.

"Мировые лидеры считают, что Дональдом Трампом легко манипулировать с помощью лести или услуг. И вы можете быть уверены, что автократы, такие как Путин и Ким Чен Ын, болеют за него на этих выборах", - подчеркнула Харрис.

В агентстве отметили, что опросы показывают незначительное преимущество Харрис над Трампом на президентских выборах. Согласно этим данным, за вице-президента США отдали свой голос 43% зарегистрированных избирателей.

Харрис опережала Трампа во всех опросах, проведенных Reuters совместно с Ipsos с тех пор, как она присоединилась к президентской гонке в июле. Тем не менее с конца сентября ее преимущество начало сокращаться.

Выборы в США 2024 - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, планирует ли экс-президент США Дональд Трамп прекратить предоставлять помощь нашей стране в случае победы на выборах. По его словам, он надеется на то, что республиканец продолжит поддерживать Украину.

Кроме того, в Reuters заявили, что лидеры финансовых организаций обеспокоены последствиями возвращения Трампа на пост президента США. Они боятся того, что может произойти разрушение мировой финансовой системы.

Вас также могут заинтересовать новости: