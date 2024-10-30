Некоторые дипломаты и чиновники из Европы заявляют, что Трамп положительно повлияет на деятельность ЕС.

Некоторые европейские чиновники считают, что если бывший президент США Дональд Трамп выиграет на этих выборах, это будет лучшим вариантом из возможных для укрепления обороны Европейского Союза и борьбы с Китаем, пишет Politico.

"Возвращение Трампа станет благотворным потрясением, которое позволит ЕС двигаться вперед, как пандемия [коронавируса] или энергетический кризис из-за войны в Украине", - заявил один высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимости.

Подобным мнением, как сообщается, располагают и другие дипломаты, а также чиновники, что не является "симпатией к кандидату от республиканцев". Тем не менее, СМИ пишет, что победа Трампа на выборах будет "горьким лекарством", которое так необходимо ЕС из-за разногласий между странами. Это должно позволить преодолеть разногласия и двигаться в будущем в качестве "единого блока".

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В материале говорится, что Трамп будет чрезмерно враждебным по отношению к Европе, поэтому у политического союза не будет другого выбора, кроме укрепления собственного технологического сектора, увеличения расходов на оборону. В частности, встает вопрос о войне в Украине.

Упоминается, что ранее Трамп уже не раз заявлял, что прекратит полномасштабную войну России против Украины на следующий день после своего переизбрания. Если Трамп вернется в Белый дом, его администрация может усилить давление на Европу в вопросе "разделения бремени" до предела, небывалого со времен основания альянса в 1949 году. Чиновники считают, что это "прекрасно".

"Трамп помогает повысить осведомленность о финансировании обороны, но нам нужен настоящий шоковый эффект, чтобы изменить эту дискуссию. Сделка по мирному плану для Украины полностью встряхнет ситуацию", - заявил один из чиновников.

Трамп и война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, планирует ли Трамп прекратить помощь Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не слышал от Трампа того, что он остановит помощь в войне против России.

Кроме того, вступление Украины в НАТО грозит Третьей мировой.

"Привести в НАТО и альянс страну, которая находится в состоянии войны с Россией, является очень провокационным для россиян и может привести к эскалации, даже к ядерной войне", – сказал экс-советник Трампа.

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