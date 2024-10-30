Некоторые европейские чиновники считают, что если бывший президент США Дональд Трамп выиграет на этих выборах, это будет лучшим вариантом из возможных для укрепления обороны Европейского Союза и борьбы с Китаем, пишет Politico.
"Возвращение Трампа станет благотворным потрясением, которое позволит ЕС двигаться вперед, как пандемия [коронавируса] или энергетический кризис из-за войны в Украине", - заявил один высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимости.
Подобным мнением, как сообщается, располагают и другие дипломаты, а также чиновники, что не является "симпатией к кандидату от республиканцев". Тем не менее, СМИ пишет, что победа Трампа на выборах будет "горьким лекарством", которое так необходимо ЕС из-за разногласий между странами. Это должно позволить преодолеть разногласия и двигаться в будущем в качестве "единого блока".
В материале говорится, что Трамп будет чрезмерно враждебным по отношению к Европе, поэтому у политического союза не будет другого выбора, кроме укрепления собственного технологического сектора, увеличения расходов на оборону. В частности, встает вопрос о войне в Украине.
Упоминается, что ранее Трамп уже не раз заявлял, что прекратит полномасштабную войну России против Украины на следующий день после своего переизбрания. Если Трамп вернется в Белый дом, его администрация может усилить давление на Европу в вопросе "разделения бремени" до предела, небывалого со времен основания альянса в 1949 году. Чиновники считают, что это "прекрасно".
"Трамп помогает повысить осведомленность о финансировании обороны, но нам нужен настоящий шоковый эффект, чтобы изменить эту дискуссию. Сделка по мирному плану для Украины полностью встряхнет ситуацию", - заявил один из чиновников.
Трамп и война в Украине - последние новости
Ранее УНИАН сообщал, планирует ли Трамп прекратить помощь Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не слышал от Трампа того, что он остановит помощь в войне против России.
Кроме того, вступление Украины в НАТО грозит Третьей мировой.
"Привести в НАТО и альянс страну, которая находится в состоянии войны с Россией, является очень провокационным для россиян и может привести к эскалации, даже к ядерной войне", – сказал экс-советник Трампа.