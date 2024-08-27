Для украинской стороны важно, чтобы у обоих кандидатов была ежедневная информация о событиях в Украине.

Украинская власть работает с обоими кандидатами в президенты США. Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак на Форуме "Украина 2024. Независимость".

"Мы работаем с обоими штабами кандидатов в президенты США... Наша главная задача, чтобы все в Америке, и особенно оба кандидата, имели ежедневную информацию что происходит, в чем нуждается Украина, и почему сегодня победа Украины, почему независимая самостоятельная Украина в международно признанных границах является национальными интересами, в том числе США и других наших партнеров", - подчеркнул он.

Ермак добавил, что это постоянная работа. "Это просто работа, ее надо делать каждый день", - отметил он.

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Выборы президента США и Украина

Президент Владимир Зеленский сказал в интервью представителям индийских средств массовой информации, что в вопросе поддержки Украины США необходимо подождать президентских выборов в стране.

На вопрос о том, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если Дональд Трамп будет избран президентом США, он отметил, что "мы увидим в ноябре".

Зеленский отметил, что во время войны у него был один разговор с Трампом и он услышал месседжи только, что он будет поддерживать Украину, и стремится остановить войну.

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