Трамп назвал вывод войск из Афганистана "самым позорным днем в истории США".

Экс-президент Дональд Трамп во время дебатов с президентом США Джо Байденом осудил его за вывод войск из Афганистана в 2021 году, назвав это "самым позорным днем в истории США", пишет CNN.

Поводом для замечания Трампа послужил комментарий Байдена, который сказал о своем предшественнике: "Когда он был президентом, они все еще убивали людей в Афганистане. Он ничего с этим не сделал".

При этом Трамп отметил, что также выводил войска из Афганистана, "но мы выводили их с достоинством, с силой, с мощью".

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Кроме того, он заявил, что именно решение о выводе войск США "поощрило" Путина напасть на Украину.

"Это был ужасный позор, самый позорный момент в истории нашей страны. Когда Путин увидел это, он сказал: "Знаете что, я думаю, мы зайдем (в Украину), - заявил Трамп".

Дебаты Байдена и Трампа - новости

Сегодня согстоялись первые дебаты Байдена и Трампа в преддверии президентских выборов в США. Участники успели обменяться оскорблениями и высказаться о возрасте друг друга.

Также Трамп и Байден коснулись вопроса войны в Украине.

Так, Трамп также "проехался" по ультиматумам российского диктатора Владимира Путина Украине, назвав их неприемлемыми. При этом он заявил, что Украина проиграет эту войну, поскольку у нее заканчиваются люди.

В свою очередь Байден предупредил, что в случае победы России в Украине есть риск того, что россияне могут пойти на другие государства, в частности, на Беларусь и Польшу.

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