Председатель кампании Харрис считает, что президентская гонка в 2024 году будет невероятно близкой.

В команде вице-президента США Камалы Харрис заявили, что окончательные результаты выборов могут быть объявлены через несколько дней. Уже к концу вечера вторника ожидаются почти полные результаты в трех штатах, сообщает The Hill.

Джен О'Мэлли Диллон, председатель кампании Харрис, поделилась с журналистами, что президентская гонка в 2024 году будет невероятно близкой. Она призвала людей сохранять спокойствие.

"Мы можем не узнать результаты выборов в течение нескольких дней, но мы очень сосредоточены на том, чтобы оставаться спокойными и уверенными в себе на протяжении всего этого периода, пока идет процесс. И мы действительно знаем, что наша кампания играет очень важную роль в поддержании спокойствия людей, общении и прозрачности нашего процесса", - сказала О'Мэлли Диллон.

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Уже к концу вечера вторника кампания ожидает почти полных результатов из Джорджии, Северной Каролины и Мичигана, рассказала председатель кампании Харрис в разговоре с журналистами. Она добавила, что к этому дню станут известны частичные результаты из Пенсильвании, Висконсина и Аризоны.

По словам О'Мэлли Диллон, к утру среды будет получено большинство результатов из Висконсина, а также дополнительные результаты из Пенсильвании и Мичигана. Она поделилась с журналистами, что после среды команда Харрис узнает дополнительные результаты из Пенсильвании, Аризоны и Невады.

Председатель кампании Харрис подчеркнула, что подсчет бюллетней может занять некоторое время:

"Имейте в виду, что некоторые бюллетени будут продолжать подсчитываться в течение многих дней".

О'Мэлли Диллон добавила, что в Неваде бюллетени могут быть доставлены до субботы, а в Пенсильвании подсчет временных бюллетеней может быть начат только в пятницу. Она объяснила, что в течение нескольких дней после дня выборов будут появляться новые голоса, но это не признак мошенничества.

Выборы в США 2024 - последние новости

Ранее УНИАН писал, что в Politico выяснили, чьей победы на президентских выборах в США ждет глава РФ Владимир Путин. В издании отметили, что ни один из кандидатов не обещает реализацию всех желаний Кремля.

Кроме того, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что может проиграть президентскую гонку. Тем не менее он считает, что лидирует во всех семи "шатких" штатах.

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