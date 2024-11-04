Америка выбирает президента США в два этапа, и 5 ноября - лишь один из них.

Выборы президента США имеют свою уникальную специфику как в процедурах избирательного процесса, так и в вопросах оглашения результатов. В этом плане Америка заметно отличается от многих других демократических стран.

Кто объявляет о результатах голосования

В США нет центрального органа (такого как украинский Центризбирком), который бы объявлял результаты выборов. Вместо этого главные новостные агентства (например, AP, CNN, Fox News, NBC, ABC) собирают данные из разных штатов и округов, используя собственные системы для прогнозирования и подсчета голосов. Эти агентства часто являются первыми, кто объявляет предварительные результаты, основываясь на своих анализах, хотя официальные результаты еще могут быть не подтверждены.

СМИ часто "прогнозируют" победителя выборов до официального завершения подсчета голосов. Это происходит тогда, когда выборы в США проходят более-менее спокойно и аналитические данные позволяют предположить, что один из кандидатов набрал достаточно голосов выборщиков для победы. Этот прогноз базируется на процентах подсчитанных голосов, результатах в ключевых штатах, исторических данных, а также экзит-полах. Но эти прогнозы носят характер предположения, и бывают случаи, когда прогнозируемые результаты не совпадают с официальными.

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Когда будут объявлены официальные результаты выборов в США

Официальное объявление результатов голосования избирателей происходит значительно позже, чем о них предварительно сообщают СМИ. Этот процесс происходит в несколько этапов.

Чтобы ответить на вопрос, когда станут известны результаты выборов в США, нужно понимать, как проходят выборы в США. Здесь стоит учесть, что американцы могут голосовать разными способами: на избирательных участках в день выборов, заранее лично (early voting), по почте или с помощью бюллетеней отсутствующих (absentee ballots). Голоса, поданные разными способами, подсчитывают отдельно, что добавляет сложности процессу.

Большинство участков закрываются вечером в день выборов (в этом году это - 5 ноября), и тогда начинается непосредственный подсчет голосов. Первыми считают голоса, поданные лично в день выборов. Результаты могут начать объявлять уже через несколько часов после закрытия участков. Однако во многих штатах голоса, поданные по почте или как absentee ballots, обрабатывают и считают дольше, что может оттянуть окончательный подсчет.

После подсчета голосов в каждом штате результаты должны быть официально подтверждены, то есть сертифицированы государственными органами (это может быть секретарь штата или другой избирательный орган). Сертификация может длиться от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от штата. Это особенно актуально в случаях, когда разница между кандидатами небольшая, и может потребоваться пересчет голосов.

Однако подсчет голосов избирателей еще не дает четкого ответа на то, кто стал победителем. Далее начинается второй этап выборов, который и определит окончательный результат - это голосование коллегии выборщиков.

Выборы в США: как проходят голосования выборщиков

Коллегия выборщиков (Electoral College) - это уникальная система, которая определяет результаты выборов президента США. Ее роль заключается в том, чтобы на основе голосов, поданных гражданами в каждом штате, выбрать президента и вице-президента США. Коллегия выборщиков насчитывает 538 членов (выборщиков). Калифорния, как самый густонаселенный штат, имеет 55 выборщиков, в то время как менее населенные штаты, такие как Вайоминг, имеют только 3.

Суть в том, что де-факто президента США выбирают не граждане США, а штаты. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков, в зависимости от количества населения в штате. И именно эти выборщики голосуют от имени штата за того или иного кандидата - в зависимости от того, как проголосовали граждане их штата.

В большинстве штатов (кроме Мэна и Небраски) применяется принцип "победитель получает все". То есть все выборщики штата голосуют за того кандидата, который собрал больше всего голосов избирателей в их штате. Например, если в Калифорнии Дональд Трамп наберет 49% голосов граждан, а Камала Харрис - 51%, все 55 выборщиков проголосуют за Харрис.

Если день голосования граждан США - это первый вторник ноября, то выборщики собираются на голосование в декабре. Причем делают это в своих штатах, а не в Вашингтоне.

После голосования выборщиков результаты направляют в Конгресс США. В начале января Конгресс проводит заседание, на котором официально подсчитывают и утверждают голоса выборщиков. Это заседание обычно формальное, но оно является последним шагом в подтверждении победителя выборов. Победителем становится тот кандидат, который наберет 270 из 538 голосов выборщиков.

Стоит отметить, что система коллегии выборщиков часто вызывает ситуации, когда кандидат, получивший больше голосов избирателей, может проиграть на этапе голосования коллегии выборщиков. Это происходит, например, когда кандидат решительно побеждает в нескольких штатах с большим количеством населения, но с минимальным отставанием проигрывает в большинстве маленьких штатов. Такое случалось несколько раз в истории США, например, в 2000 и 2016 годах.

Почему все говорят о "колеблющихся штатах"

Выборы президента США 2024 года заставляют нас часто говорить о "колеблющихся" штатах. Однако не все понимают, что это такое.

Из-за принципа "победитель получает все" кандидатам нет смысла бороться за голоса избирателей в штатах, где они и так имеют стабильную поддержку.

Например, если в Калифорнии Харрис уже имеет условно 60% голосов избирателей, нет необходимости бороться за то, чтобы поднять этот показатель до 70%. Ведь в обоих случаях она получит от штата те же 55 голосов на коллегии выборщиков. Так же ей нет смысла бороться, например, за Техас. Если условно она имеет там 30% поддержки, то даже подняв в этом штате свой рейтинг до 45% она все равно не получит от него ни одного голоса на коллегии выборщиков.

Но в некоторых штатах рейтинги кандидатов почти равны - около 50%. И именно за такие штаты имеет смысл бороться. Такие штаты называют "колеблющимися" (swing states), поскольку на одних выборах там побеждает кандидат от республиканцев, а на других - от демократов. В отличие от "колеблющихся" штатов большинство других штатов много лет подряд голосуют только за кандидатов какой-то одной партии - демократической или республиканской.

Выборы в США 2024 имеют семь "шатких штатов", за которые борются Трамп и Харрис: Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Висконсин. Вероятно, голосование в этих штатах и определит победителя на нынешних выборах.

Когда станет известно имя следующего президента США

Подводя итоги всего выше сказанного, можно сделать следующее резюме:

Предварительные результаты голосования избирателей (рядовых граждан) на выборах президента США американские СМИ объявят уже в первые часы после закрытия избирательных участков. Однако это будут оценочные и не очень точные данные. В течение нескольких следующих дней или недель на местах в штатах закончат подсчет всех голосов. СМИ объявят уже точные цифры. В декабре состоится голосование коллегии выборщиков (уполномоченных представителей штатов). Оно будет учитывать результаты голосования рядовых граждан США, но не обязательно будет его точно воспроизводить. СМИ сообщат результаты этого голосования, которое почти наверняка и определит имя победителя. В январе Конгресс США окончательно утвердит результаты голосования коллегии выборщиков и назовет победителя уже официально. По закону инаугурация новоизбранного президента США происходит 20 января. Только с этой даты он вступает в полномочия и начинает принимать управленческие решения.

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