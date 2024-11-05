Выборы президента США: Politico раскрыло, на кого ставит Путин

На самом деле ни один из кандидатов не обещает реализацию всех желаний Москвы. Поэтому, у Кремля есть более глобальная цель.

Когда Дональд Трамп одержал победу на выборах в 2016 году, в Москве праздновали его успех. Однако, через восемь лет первичные надежды в России относительно выборов президента США. Хотя может казаться, что Кремль снова ставит на Трампа, на самом деле ни один из кандидатов не обещает реализацию всех желаний Москвы, пишет Politico.

После первой кампании Трамп получил некоторую поддержку в России, особенно от Владимира Путина, которому он откровенно импонировал. Как отмечает Нина Хрущева, профессор из Нью-Йорка и правнучка Никиты Хрущева, Путину нравится, что богатый и высокий Трамп восхищается им:

"Путин - невысокий, тщеславный человек. Кремлю нравится, что высокий и богатый Трамп испытывает абсолютное восхищение перед Путиным. Это дает Путину преимущество".

Кроме того, конспирологические взгляды Трампа созвучны с мыслями многих россиян. Больше всего же Кремль привлекает позиция Трампа по Украине: он обещал завершить войну за один день, предположительно, за счет уступок Киева. Его союзник Джей Ди Вэнс также критикует дальнейшую поддержку Украины. Как заметил бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов, Путину нужна победа, а длительный конфликт подрывает его легитимность.

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Впрочем, Москва уже имела опыт с Трампом, когда он не выполнил некоторые свои обещания в первую каденцию, в частности не наладил отношения с Россией и не снял санкций. В современных условиях в Москве мало веры в то, что даже прокремлевский президент изменит враждебный к России курс США. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, заявил, что выборы в Америке не изменят ничего для России, ведь и Байден, и Трамп поддерживают антироссийский консенсус.

В то же время, Путин саркастически выразил поддержку кандидату от демократов Камале Харрис. Он заявил, если Байден уйдет из гонки, Россия сделает то, о чем тот просил своих избирателей, и "поддержит" Харрис. Эти слова вызвали смех аудитории, однако некоторые эксперты считают, что это может иметь основания. Ведь победа Харрис может оставить в силе статус-кво, что Москве на руку, особенно если Запад постепенно ослабнет в поддержке Украины.

По мнению Кремля, какой бы кандидат не победил, американская политика останется русофобской. При этом разведка США и эксперты подозревают Россию в использовании дезинформации для влияния на выборы. Несмотря на это, интерес Кремля не ограничивается поддержкой какого-то конкретного кандидата, а больше направлен на усиление хаоса и поляризации в США, что бьет по доверию к демократии.

Выборы в США 2024 - главные новости

Выборы президента США стартовали сегодня, 5 ноября. Главная борьба развернется между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

The New York Times написал, что результат этих выборов определит будущее Украины, поскольку от голосования зависит будущий политический курс страны.

В то же время шансы Дональда Трампа на победу на криптовалютной платформе прогнозов Polymarket внезапно резко упали и сейчас составляют 50/50 с его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис.

Выборы президента США могут стать решающими для Украины, которая ведет изнурительную борьбу против российских оккупантов. И гражданские, и военные на фронте ждут, кто войдет в Белый дом.

Ситуация обострилась с приближением президентских выборов в США, что заставляет Украину рассчитывать на поддержку Вашингтона в условиях самой сложной фазы войны.

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