Трамп заявил, что ждет объявления победителя в ночь выборов - то есть, без длительных пересчетов.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп предположил, что может проиграть на выборах, хотя считает, что лидирует во всех семи "шатких" штатах. Политик в интервью телеканалу ABC News отметил, что "всякое случается", поэтому проигрыш тоже вероятен.

"Я имею в виду, это случается, правда? Но я думаю, что у меня есть достаточно существенное преимущество, однако можно сказать, что да, вы можете проиграть. Могут произойти плохие вещи. Знаете, всякое случается, но это будет интересно", - сказал он.

Трамп также добавил, что ждет объявления победителя в ночь выборов - то есть, без длительных пересчетов.

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Относительно того, когда он обратится к стране относительно результатов выборов, Трамп сказал: "Я буду там в нужное время".

"Никто никогда не делал того, что делал я, и это большие митинги и огромный энтузиазм", - добавил он.

Выборы президента США - последние новости

В США, в маленьком городке Диксвилл-Нотч, закрыли первый избирательный участок. Там проголосовали только шесть граждан, их голоса распределились поровну между Харрис и Трампом. В ключевых штатах кандидаты также имеют равную поддержку, поэтому пока сложно предсказать, кто одержит победу.

На выборах президента США вероятность победы кандидата Дональда Трампа составляет 53%, а второго кандидата - Камалы Харрис - 47%. Такие данные обнародовало издание ABC News, опираясь на прогнозирующую модель "Проект 538", которая учитывает социологические, экономические и демографические данные для анализа возможных результатов выборов, а также социологические опросы и их достоверность.

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