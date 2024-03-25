Toyota Corolla стабильно занимала вершину рейтинга самых популярных авто на протяжении десятилетий.

Tesla Model Y удалось сделать то, что еще недавно казалось невозможным – сбросить с пьедестала бестселлер компании Toyota и стать самым продаваемым авто. Эксперты подсчитали, что в 2023 году было продано 1,15 млн таких автомобилей (+50,8%). Об этом сообщает Focus2move.

"Несмотря на то, что сбросить традиционные дизельные и бензиновые модели с самой высокой вершины нашего рейтинга тop-100 очень сложно, новые модели электромобилей стремительно набирают популярность в глобальной таблице лидеров, а автомобильная промышленность все больше движется в сторону электрификации", – говорит издание.

В общем, пятерка лидеров 2023 года выглядит следующим образом:

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Tesla Model Y – 1,15 млн авто;

Toyota Corolla – 1,13 млн авто;

Toyota RAV4 – 934 тыс авто;

Ford F-Series – 901 тыс авто;

Honda CR-V – 718 тыс авто.

Кроме того, в первой десятке оказались Toyota Camry, Toyota Hilux, Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson и пикап Ram. Наиболее примечательные показатели других моделей из топ-50 в основном связаны с электромобилями, такими как BYD Dolphin (+54,7%) и BYD Yuan Plus (+86,0%).

Наиболее популярные авто в Украине

Ранее специалисты рассказали, какие модели новых авто были наиболее популярными в Украине в феврале. Возглавил рейтинг компактный кроссовер Renault Duster. На втором месте оказалась Toyota RAV4, на третьем – Volkswagen ID.4. Также в пятерку попали Peugeot 301 и Škoda Scala.

В общем, в прошлом месяце на десять моделей пришлось почти 40% рынка новых легковых авто. Среди главных трендов авторынка Украины – рост спроса на китайские автомобили. Так, в январе украинцы приобрели 1359 легковых авто, ввезенных из КНР. Если сравнивать с январем прошлого года, то этот показатель увеличился почти вдвое.

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