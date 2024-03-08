По итогам февраля 2024 года украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что доля новых машин в регистрациях составила 24%, что не отличается от прошлогоднего показателя. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 3881 ед. (новых – 926 ед., подержанных – 2955 ед.) Из 43 коммерческих электромобилей новыми были только два авто.
В первую пятерку новых электромобилей месяца попали:
- Volkswagen ID.4 – 257 ед.;
- BYD Song Plus – 104 ед.;
- Honda eNS1 – 96 ед.;
- Nissan Ariya – 71 ед.;
- Honda M-NV – 49 ед..
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине бывших в употреблении электромобилей:
- Nissan Leaf – 416 ед;
- Tesla Model 3 – 380 ед;
- Tesla Model Y – 279 ед;
- Volkswagen e-Golf – 210 ед;
- Hyundai Kona Electric – 161 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7,5 тыс. электромобилей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Автомобильные предпочтения украинцев
В феврале 2024 года украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Если сравнивать с февралем 2023-го, то регистрации таких авто увеличились на треть.
В то же время в феврале автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковушек, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.