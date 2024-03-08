Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто.

По итогам февраля 2024 года украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях составила 24%, что не отличается от прошлогоднего показателя. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 3881 ед. (новых – 926 ед., подержанных – 2955 ед.) Из 43 коммерческих электромобилей новыми были только два авто.

В первую пятерку новых электромобилей месяца попали:

Видео дня

Volkswagen ID.4 – 257 ед.;

BYD Song Plus – 104 ед.;

Honda eNS1 – 96 ед.;

Nissan Ariya – 71 ед.;

Honda M-NV – 49 ед..

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине бывших в употреблении электромобилей:

Nissan Leaf – 416 ед;

Tesla Model 3 – 380 ед;

Tesla Model Y – 279 ед;

Volkswagen e-Golf – 210 ед;

Hyundai Kona Electric – 161 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7,5 тыс. электромобилей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автомобильные предпочтения украинцев

В феврале 2024 года украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Если сравнивать с февралем 2023-го, то регистрации таких авто увеличились на треть.

В то же время в феврале автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковушек, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости: