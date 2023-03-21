Для представителей СМИ введены красная, желтая и зеленая зоны доступа.

В соответствии с требованием приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины от 03.03.2022 были обновлены условия допуска представителей СМИ на территорию морских портов и в прифронтовые южные области.

Как сообщает Оперативное командование "Пивдень", для представителей СМИ введены красная, желтая и зеленая зоны доступа.

Красная зона – работа представителей СМИ запрещена

Одесская область - о. Змеиный, приграничная местность на приднестровском направлении;

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Винницкая область - пограничная местность;

на деоккупированных территориях;

Николаевская область (Лупарево, Лиманы, Прибужское, Любомировка, Киселевка, Новопетровка, Снегиревка);

Херсонская область - полоса прибрежных территориальных общин и отдельные зоны в пределах территориальных общин населенных пунктов Посад-Покровское, Правдино, Давыдов Брид, Малая Александровка, Высокополье, а также полоса населенных пунктов по обе стороны вдоль реки Ингулец;

Днепропетровская область - территориальные общины вдоль берега Каховского водохранилища до границы области.

К красной зоне относятся все объекты критической и военной инфраструктуры, морские и речные порты, независимо от географического расположения.

Желтая зона - доступ частично открыт

Херсон (кроме южной части);

Николаевская область - Николаев, Баловно, Новая Одесса, Еланец, Нововасиловка, Ольгополь, Березнеговатское, Розановка, Новоалександровка, Дмитровка, Новоскалевка, Михайловка, Новолазаровка, Троицко-Сафоново, Заря, Лепетиха, Белая Криница, Червонское Долина, территории Очаковской и Куцурубской общин;

Днепропетровская область - Зеленодольск, Апостолово, Михаило-Заводское;

Одесская область - территориальные общины вдоль Дуная от устья Быстрого до Рени, побережья Черного моря и лиманов.

В желтую зону представители СМИ допускаются только в сопровождении офицера по связям с общественностью.

Зеленая зона - доступ открыт

Кировоградская область - Бобринец, Кропивницкий, Каменка, Светловодск, по течению вдоль правого берега Днепра;

Одесская, Николаевская, Херсонская области (за исключением местностей и объектов красной и желтой зон);

Винницкая область (за исключением красной зоны приграничья).

Война в Украине и ситуация с портами

22 декабря 2022 года впервые в истории в Украине выставили на аукцион морской порт.

17 января 2023 года впервые в истории в Украине продали морской порт.

21 февраля 2023 года стало известно о том, что Украина привлечет к "зерновому соглашению" Николаевский порт.

18 марта 2023 года "зерновое соглашение" по экспорту украинской агропродукции было продлено.

20 марта 2023 года Россия выдвинула ультиматум для дальнейшего продления "зернового коридора".

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