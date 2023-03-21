В соответствии с требованием приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины от 03.03.2022 были обновлены условия допуска представителей СМИ на территорию морских портов и в прифронтовые южные области.
Как сообщает Оперативное командование "Пивдень", для представителей СМИ введены красная, желтая и зеленая зоны доступа.
Красная зона – работа представителей СМИ запрещена
Одесская область - о. Змеиный, приграничная местность на приднестровском направлении;
Винницкая область - пограничная местность;
на деоккупированных территориях;
Николаевская область (Лупарево, Лиманы, Прибужское, Любомировка, Киселевка, Новопетровка, Снегиревка);
Херсонская область - полоса прибрежных территориальных общин и отдельные зоны в пределах территориальных общин населенных пунктов Посад-Покровское, Правдино, Давыдов Брид, Малая Александровка, Высокополье, а также полоса населенных пунктов по обе стороны вдоль реки Ингулец;
Днепропетровская область - территориальные общины вдоль берега Каховского водохранилища до границы области.
К красной зоне относятся все объекты критической и военной инфраструктуры, морские и речные порты, независимо от географического расположения.
Желтая зона - доступ частично открыт
Херсон (кроме южной части);
Николаевская область - Николаев, Баловно, Новая Одесса, Еланец, Нововасиловка, Ольгополь, Березнеговатское, Розановка, Новоалександровка, Дмитровка, Новоскалевка, Михайловка, Новолазаровка, Троицко-Сафоново, Заря, Лепетиха, Белая Криница, Червонское Долина, территории Очаковской и Куцурубской общин;
Днепропетровская область - Зеленодольск, Апостолово, Михаило-Заводское;
Одесская область - территориальные общины вдоль Дуная от устья Быстрого до Рени, побережья Черного моря и лиманов.
В желтую зону представители СМИ допускаются только в сопровождении офицера по связям с общественностью.
Зеленая зона - доступ открыт
Кировоградская область - Бобринец, Кропивницкий, Каменка, Светловодск, по течению вдоль правого берега Днепра;
Одесская, Николаевская, Херсонская области (за исключением местностей и объектов красной и желтой зон);
Винницкая область (за исключением красной зоны приграничья).
Война в Украине и ситуация с портами
22 декабря 2022 года впервые в истории в Украине выставили на аукцион морской порт.
17 января 2023 года впервые в истории в Украине продали морской порт.
21 февраля 2023 года стало известно о том, что Украина привлечет к "зерновому соглашению" Николаевский порт.
18 марта 2023 года "зерновое соглашение" по экспорту украинской агропродукции было продлено.
20 марта 2023 года Россия выдвинула ультиматум для дальнейшего продления "зернового коридора".