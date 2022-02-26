Отмечается, что россияне не знают дороги и перемещаются исключительно по картам.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко призывает жителей населенных пунктов Черниговской области снимать дорожные знаки, чтобы запутать врага.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Люди, кто живет в таких районах как Корюковка, Городня, Семеновна, Сновск, Сосница, Мена и т. д. Снимайте дорожные знаки, которые указывают города, села, направления движения. Эти идиоты не ориентируются совсем и в основном ездят по кругу. Они не знают дороги и перемещаются исключительно по картам. Поэтому надо им помочь", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что у россиян "беда со связью и ориентированием на местности".