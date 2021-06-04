"Укрзализныця" пообещала немедленно уволить сотрудников компании, причастность которых к незаконной перевозке сигарет будет доказана.

В ночь на 4 июня 2021 года украинские пограничники и таможенники во время осмотра поезда Киев-Вена на железнодорожном пункте пропуска в Чопе обнаружили незаконную партию табачных изделий в этом поезде.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) пообещала немедленно уволить сотрудников компании, причастность которых к незаконной перевозке сигарет будет доказана", - сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика.

"Если будет установлено, что к контрабанде сигарет причастны наши сотрудники — они сразу будут уволены с занимаемых должностей. Таким не место на железной дороге", - цитирует пресс-служба его слова.

Юрик также поручил ответственному за пассажирские перевозки члену правления УЗ усилить меры по предупреждению контрабанды.

Восстановление сообщения с Веной

С 1 июня «Укрзализныця» в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом возобновила международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии. В частности, УЗ запустила поезда Киев - Вена (Австрия) и Чоп — Захонь.

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Автор: Павел Степанец