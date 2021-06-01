Билеты из украинской столицы в Вену стоят чуть больше двух тысяч гривен.

Украина после более чем годичного перерыва возобновляет международное железнодорожное сообщение. Начнут с Австрии и Венгрии. Из Киева отправился поезд в Вену, который будет останавливаться и в Будапеште.

Однако, назвать его целым поездом нельзя, это лишь один вагон, который на границе с Венгрией переставят на более узкие колеса и отправят дальше уже с европейским локомотивом.

Будут путешествовать пассажиры в купе по три человека. В самом купе установлен умывальник для удобства. Будут в поезде угощать кофе и чаем, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас с первым рейсом выехал из Киева только один пассажир, но возвращаться этот вагон будет полным, поскольку уже раскуплены все билеты.

Читайте также"Укрзализныця" продлила курсирование поездов - Днепр - ХарьковКак и для других путешествий за границу украинцы должны сдать тест на коронавирус, сдают их и проводники. Однако перед посадкой их показывать не надо, это уже ответственность самих пассажиров.

Билеты на такое путешествие стоят чуть больше 2 тыс. грн.

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Автор: Ирина Погорелая