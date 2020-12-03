В повестке дня работы Верховной Рады на сегодня нет законопроектов о деятельности Конституционного суда Украины и относительно е-декларирования.

Парламент сегодня во втором чтении рассмотрит проект закона о внутреннем водном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня работы Верховной Рады на сегодня нет законопроектов о деятельности Конституционного суда Украины и относительно е-декларирования.

Также на заседании предполагается рассмотрение проекта закона о внесении изменений в закон Украины "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы.

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Кроме того, депутаты рассмотрят ряд законопроектов, касающихся функционирования судебной системы, а также о правилах отбывания административного ареста.

Вместе с тем в повестке дня работы ВР есть проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использование заведомо поддельных таких документов.

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Автор: Надя Пришляк