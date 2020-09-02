Исследователи не исключают, что сокращений будет гораздо больше, чем предполагалось ранее.

За последние 6 месяцев авиационная промышленность потеряла 350 000 рабочих мест и не исключено, что ситуация может ухудшиться.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование консалтинговой группы Five Aero.

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По информации издания, количество сокращенных сотрудников может приблизиться к 500 тысячам человек.

Исследователи не исключают, что сокращений будет гораздо больше, чем предполагалось ранее, так как первоначальный анализ не учитывал потенциальные сокращения в секторе и десятки тысяч сокращений в отраслях смежных с авиационной.

По данным исследования, более 80% сокращений рабочих мест приходятся на Европу и Северную Америку. По словам аналитиков, на эти два региона приходилось 49% пассажиропотока в 2019 году.

Сокращение пассажиропотока

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что МАУ ожидает сокращения пассажиропотока по итогам 2020 года на 46% – до 1,9 млн пассажиров.

4 августа 2020 года МАУ отменила часть рейсов до конца августа.

24 июля МАУ отменила часть запланированных на август рейсов 19 августа.

2020 года МАУ заявила о пересмотре программы полетов до 14 сентября.

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Перевод: УНИАН