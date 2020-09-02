Авиакомпании массово сокращают сотрудников / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование консалтинговой группы Five Aero.

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По информации издания, количество сокращенных сотрудников может приблизиться к 500 тысячам человек.

Исследователи не исключают, что сокращений будет гораздо больше, чем предполагалось ранее, так как первоначальный анализ  не учитывал потенциальные сокращения в секторе и десятки тысяч сокращений в отраслях смежных с авиационной.

По данным исследования, более 80% сокращений рабочих мест приходятся на Европу и Северную Америку. По словам аналитиков, на эти два региона приходилось 49% пассажиропотока в 2019 году.

Сокращение пассажиропотока

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Перевод: УНИАН